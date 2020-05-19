Отбывающие дезинфицировать Дагестан по указу Путина колонны МЧС попали на видео

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Отбывающие дезинфицировать Дагестан по указу президента России Владимира Путина колонны МЧС попали на видео. Запись опублкиована в Telegram-канале агентства РИА Новости.

Спецтехника и специалисты МЧС выдвинулись из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует срочных мер. Он поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в регионе, а Минобороны — оперативно развернуть в республике строительство модульного центра для пациентов с COVID–19.

Позже в оборонном ведомстве анонсировали строительство медицинского центра на 200 коек.

По данным на утро 19 мая, коронавирус выявлен у 3553 жителей региона.

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