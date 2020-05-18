Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений. Его цитирует ТАСС в понедельник, 18 мая.

Глава государства поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в регионе, а Минобороны — оперативно развернуть в Дагестане строительство модульного центра для пациентов с коронавирусом.

Ранее в понедельник во время совещания с руководством и общественностью региона Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане. По его словам, в том числе такая динамика наблюдается из-за позднего обращения к врачам и самолечения.

Также российский лидер обратился к мусульманам с призывом отмечать исламский праздник Ураза-байрам дома.

В субботу, 16 мая, глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 18 мая в Дагестане зарегистрировано 3460 случаев заражения коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!