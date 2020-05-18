Минздрав заявил об опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане по-прежнему вызывает опасения по поводу грядущих праздников. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании с руководством и представителями общественности региона, в котором участвовал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Мурашко добавил, что в Дагестане развернуто более 8,2 тысячи коек, на стационарном лечении находятся более 7 тысяч человек в разных районах республики. Министр здравоохранения уточнил, что для разрешения ситуации нужно привлечь в регион дополнительные медицинские силы и средства.

Ранее Путин обратился к мусульманам с призывом отмечать дома праздник Ураза-байрам, который символизирует окончание месяца Рамадан (строгого священного поста). Президент также попросил прислушаться к священнослужителям, которые призывают отказаться от коллективных молитв и встреч большими компаниями.

По данным на 18 мая, в Дагестане выявлено 3460 случаев заражения коронавирусом; 29 человек умерли, 1807 — выздоровели.

В России за последние сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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