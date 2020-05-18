Путин обратился к мусульманам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и попросил их отмечать исламский праздник Ураза-Байрам дома. Об этом он заявил на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана, передает ТАСС.

Путин добавил, что к этому мусульман призывают и священнослужители. Их просят отказаться от коллективных молитв и от встреч большими компаниями.

По словам президента, он рассчитывает, что «авторитетное слово будет услышано».

Ураза-Байрам — праздник, который символизирует окончание Рамадана, месяца строгого священного поста. В Рамадан мусульманам нельзя есть, употреблять алкоголь и табачные изделия в дневное время. Под запрет также попадает интимная близость. В 2020 году Ураза-Байрам пройдет в ночь на 24 мая.

За последние сутки в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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