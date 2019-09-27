Муфтий Москвы ответил критикам его идеи о многоженстве в России

Легализация многоженства в России могла бы стать гарантом соблюдения прав женщин. Об этом в интервью «Ideal.Реалии» заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, предложивший ранее узаконить такие браки.

Он отметил, что его предложение вызвало неоднозначную реакцию общественности, потому что многие «оценивают только заголовки, не желая проанализировать ситуацию в целом». По словам Аляутдинова, эта идея не только религиозная, но и социально значимая. Он заявил, что демографическая проблема и то, что численность женщин превышает численность мужчин, приводит к более серьезным проблемам, «в том числе и в плане нравственности подрастающего поколения».

Муфтий считает, что россиянам легче принять узаконивание однополых браков, чем многоженство, и отметил, что первое — это «путь к погибели общества».

Об идее узаконить многоженство в России Аляутдинов заявил 25 сентября. По мнению муфтия, это позволит решить социальные проблемы, вытекающие из нехватки мужчин.

В Госдуме эту инициативу раскритиковали. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что многоженство в России поддерживают не все граждане и даже не все российские мусульмане.

В РПЦ, в свою очередь, предложили альтернативу полигамии. По мнению главы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, традиционным религиям стоит вместе отстаивать позиции «прочного союза одного мужчины и одной женщины», что поможет в возрождении и укреплении традиционной и многодетной семьи.

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