В РПЦ нашли альтернативу многоженству

Традиционным религиям стоит вместе отстаивать позиции «прочного союза одного мужчины и одной женщины», что поможет в возрождении и укреплении традиционной и многодетной семьи. Об этом «Интерфаксу» сказал отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что проблема измен в парах связана не с запретом на многоженство, а с безответственностью супругов. «Мне как христианину кажется, что положение и любовницы, и какой-то там по счету жены унижает достоинство женщины», — сказал он, добавив, что своими действиями мужчина унижает и себя.

Представитель РПЦ указал, что проблему бесправия рожденных вне брака детей стоит решать не через легализацию полигамии, а через возложение дополнительной ответственности на биологических отцов.

Ранее в сентябре Кипшидзе говорил, что христианская цивилизация не приемлет многоженства и построена на моногамии, которая признает равенство мужчины и женщины в браке.

25 сентября глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин выступил с идеей законодательно разрешить полигамию в российских национальных республиках. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства по всей стране, объяснив это тем, что такая мера решит демографические проблемы в России и гарантирует россиянкам соблюдение их прав.

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