Вице-спикер Госдумы предложил давать многодетным беспроцентную ипотеку

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил ввести нулевую ипотеку для многодетных семей. По его мнению такая перспектива возможна. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Депутат заявил, что реализация этой инициативы возможна в условиях контроля государством банковской системы. Банки, по его мнению, не понесут больших убытков «так как у нас, к сожалению, очень мало многодетных семей».

Политик добавил, что «банки — не священные коровы».

Ранее Петр Толстой предложил выделять многодетным семьям из Москвы земли в соседних регионах, включая Тверскую и Калужскую области. 22 апреля он возглавил рабочую группу по формированию мер поддержки для родителей с тремя и более детьми.