Девушка случайно отправила пошлую картинку в семейный чат и опозорилась

Пользовательница TikTok под ником lemonss28 перепутала чат и случайно отправила пошлую картинку своим родственникам. Ситуация опозорила девушку в глазах семьи.

«Однажды моя тетя создала семейный групповой чат, чтобы держать всех в курсе новостей о ее умирающей собаке. И я случайно отправила это», — рассказала блогерша, показав скриншот из переписки. На отправленной картинке-меме была надпись: «В некоторые дни ты ешь задницу, в другие — задница ест тебя».

Lemonss28 сразу же написала, что ошиблась чатом, и извинилась. Родственники попросили ее удалить сообщение, но она объяснила, что не может это сделать. Поэтому девушке пришлось показывать семье на скриншотах, как удалить пошлую картинку без ее помощи.

В чате нашлась только одна родственница, девушка по имени Элизабет, которая посмеялась над неожиданным сообщением. Остальные восприняли ситуацию без юмора. Например, мать lemonss28 посоветовала ей «вернуться к работе».

Ранее пользовательница Reddit под ником SnyderList описала случай, когда по ошибке отправила непристойное сообщение лектору университета, которое предназначалось ее парню.