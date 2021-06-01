Мужчина случайно создал чат с 14 девушками и был опозорен

Пользовательница Reddit под ником epiivp0 опубликовала скриншот из группового чата от мужчины, который пытался организовать свидание с одной из 14 девушек. Вместо того, чтобы пригласить их по отдельности, он случайно создал конференцию и опозорился.

«Привет, незнакомка! В прошлом году мы совпали в Bumble (сервис знакомств — прим. «Ленты.ру»), но не встретились из-за коронавируса. Я только что вернулся в город и хотел бы знать, не замужем ли ты еще?» — написал британец.

Оказавшиеся в групповом чате девушки сначала не поверили, что создатель конференции мог допустить такую ошибку. Они высмеяли мужчину и предложили подшутить над ним: собраться в баре, сделать групповое фото и отправить ему.

В конференции нашлась девушка, которая сказала, что уже ходила с ним на свидание. Она предупредила остальных, что организовавший чат мужчина в жизни оказался совершенно не похожим на человека с фотографии в сервисе знакомств.