Мужчины раскрыли реальные причины прекращения общения с возлюбленными

Мужчины из разных стран раскрыли, почему они прекращали общение с возлюбленными. Как сообщает Daily Mail, о реальных причинах ухода из отношений рассказали пользователи сети, пользующиеся приложением Whisper с возможностью анонимных публикаций.

Часть пользователей Whisper признавались, что резко прекращали общение с девушками, поскольку не могли найти подходящих слов для расставания. При этом некоторые подчеркивали, что позже сожалели об отказе прямо признаться партнерше в своих опасениях или неготовности к серьезным отношениям.

Были те, кто признался, что прекратил отношения, поскольку, на их взгляд, дамы были слишком «прилипчивыми» и «нуждающимися» во внимании с их стороны. Один из авторов поста рассказал, что испугался продолжать отношения после того, как женщина сказала «Я люблю тебя» на их первом свидании. При этом мужчина признал, что «чувствует вину со своей стороны за такое решение».

Поклонник татуировок написал, отказался от возлюбленной после того, как она заявила о своей тотальной неприязни к тату на теле. К тому времени у мужчины было множество татуировок по всему телу. Еще один анонимный юзер рассказал, что ему очень нравилась новая пассия, пока он не узнал о том, что она курит. Некоторые отмечали более комичные причины прекратить общение. Так, один из комментаторов вспомнил, что не стал продолжать отношения с девушкой, которая попросила его уйти с сеанса фильма «Человек-паук» раньше окончания картины.