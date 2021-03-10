Девушки раскрыли причины несчастья в отношениях

Пользователи сети, пользующиеся приложением Whisper с возможностью анонимных публикаций, раскрыли причины, по которым они несчастны в отношениях. Посты сознавшихся в этом девушек, приводит Daily Mail.

Некоторые отмечали, что уже долгое время несчастны со своим партнером, другие же осознали со временем, что испытывают к ним не любовные, а скорее дружеские чувства. Некоторые из них задумываются всерьез о расставании.

«Я только и делаю, что вру бойфренду, говоря, что счастлива. Я всегда несчастна. Я просто трачу время. Я со страхом жду, как мне будет скучно снова и снова», — отметила пользовательница. Другая написала, что всего пару месяцев находится в отношениях, но уже несчастна. «Начинаю думать, что у меня какие-то проблемы с возможностью быть с одним человеком», — посчитала она.

Еще одна авторка призналась себе, что, возможно, никогда не любила своего партнера. «Вероятно мне просто нравилось быть в компании с ним», — пояснила она. «Я никчемная шлюха, нуждающаяся во внимании, которая никогда не была счастлива в отношениях. Все из-за того, что я принимаю на свой счет любое отсутствие внимания к моей персоне», — решила другая юзерша Whisper.

«Мой возлюбленный появился вскоре после неудачного разрыва и теперь я влюблена в кое-кого, встреченного онлайн. Ну почему я никогда не могу быть счастливой?» — спрашивает себя еще одна пользовательница.

Мнением на этот счет поделились и мужчины. Так, один из пользователей заявил, что постоянно думает об уходе от партнерши, «потому что она всегда недовольна». «Что бы я ни делал. Чувствую, будто она сдерживает меня», — пожаловался он. Мужчина признал, что они любят друг друга, но это не помогает преодолеть проблемы во взаимоотношениях.