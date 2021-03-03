Девушка столкнулась со странной традицией в семье мужа и не смогла ее объяснить

24-летняя пользовательница Reddit рассказала о странной традиции, с которой столкнулась в семье ее мужа. Девушка пожаловалась на то, что ее новые родственники часто отправляются в совместные поездки, но не приглашают ее. Она не смогла объяснить для себя их поведение и обратилась за советом к участникам сообщества.

Героиня истории сообщила, что муж вырос в многодетной семье: он младший сын из семи детей и любимчик своей матери. Автор поста отметила, что ни супруг, ни его родственники никогда не рассказывают о том, что происходит в их семье, и не зовут ее на важные мероприятия. «Я чувствую себя так, как будто у меня нет права голоса и как будто я там чужая», — пожаловалась девушка. При этом ее родители приняли ее супруга как сына.

Она также рассказала, что новые родственники ни разу не приглашали ее в семейные поездки. К примеру, около года назад ее муж, а также его брат и сестра решили отправиться в совместное путешествие. Они не позвали с собой героиню истории, но зато в поездку с ними отправился супруг сестры. «Я подумала, если едет ее муж, почему бы не пригласить меня? Я сказала ему, что все как-то запутано, но он ответил, что не понимает как», — написала девушка.

Недавно ее муж снова сообщил, что отправляется в поездку с отцом и братьями. Путешествие задумывалось только «для мальчиков», но вскоре выяснилось, что свекровь рассказчицы едет вместе с ними. Когда супруга обратила внимание мужа на то, что он снова не позвал ее, он устроил скандал и накричал на нее. Мужчина обвинил жену в том, что она пытается испортить все его семейные поездки.

Героиня рассказа же заявила, что не пытается ничего разрушить или испортить. «Я бы все равно не поехала, потому что запланировала на эти даты путешествие с сестрой. Но было бы неплохо, если бы он предложил мне поучаствовать, раз это больше не поездка только для мальчиков», — посетовала автор поста. Девушка добавила, что просто хочет чувствовать себя частью их общей семьи.

В комментариях к посту многие раскритиковали поведение мужчины. «Его гнев и оскорбления — это симптомы глубокой незрелости и эгоизма, которые не сулят в будущем ничего хорошего вам как паре», — написал DCToTexasTransolant и посоветовал рассказчице закончить эти отношения, потому что с возрастом поведение супруга будет становиться только хуже. «Я не из тех, кто советует развестись или расстаться из-за одного замечания, но это очень серьезная проблема. Ты должна дать ему понять, что это ненормально», — призвал автора поста fittoniamaniabania.