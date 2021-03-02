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Невеста огорчила жениха отказом звать ее бывшего парня на свадьбу

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Фото: Globallookpress.com

Пользовательница Reddit bestmanvetothrow призналась, что запретила жениху звать его лучшего друга на свадьбу, потому что раньше встречалась с ним, и огорчила своего избранника. Она спросила, правильно ли поступает, в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»).

30-летняя невеста рассказала, что ее 29-летних жених сделал ей предложение на Рождество, и они запланировали свадьбу на весну 2022 года. Она утверждает, что они вместе уже три года, у них прекрасные отношения, и ее смущает только одно: дружба жениха с ее бывшим парнем.

По словам автора поста, они встречались с бывшим возлюбленным четыре года и расстались, когда работа вынудила его переехать на другой конец страны. Разрыв дался ей тяжело. Позднее bestmanvetothrow начала время от времени гулять с его лучшим другом, вскоре они стали встречаться. Ее новый избранник честно рассказал другу, что они теперь вместе. Тот признался, что рад за них, но ему потребуется время, чтобы это принять.

Когда пара начала планировать вечеринку, жених захотел позвать своего лучшего друга в качестве свидетеля со своей стороны. Невеста воспротивилась этому, заявив, что не хочет в самый важный день своей жизни видеть за спиной возлюбленного мужчину, который «бросил ее ради работы». Автор поста подчеркнула, что все ее родственники и друзья знают о ее прошлом, что делает ситуацию еще более неловкой.

Однако жених отказался идти на компромисс и заявил, что это его лучший друг, и он не может представить в роли свидетеля никого другого. Он добавил, что готов отказаться от этой идеи только при условии, если они вообще не будут устраивать церемонию, что не кажется невесте подходящим вариантом.

Комментаторы сочли, что автор поста не права и все еще «не может отпустить старые отношения», тогда как ее бывший парень давно это сделал. Ее упрекнули в эгоизме и нежелании понять, что свадьба — праздник не только для нее, но и для жениха. Один из комментаторов добавил, что в этой ситуации хуже всего должно быть ее бывшему парню, но он не жалуется.

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