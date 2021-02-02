Странный поступок невесты у алтаря попал на видео и смутил миллионы зрителей

В TikTok-аккаунте @mayangkumay появилось видео, на котором невеста обнимается с бывшим возлюбленным на глазах у жениха. Ролик, смутивший пользователей сети, посмотрели более 5,5 миллиона раз.

Инцидент произошел в Малайзии. На кадрах видно, как брачующиеся стоят у алтаря и приветствуют гостей. Одним из приглашенных оказался бывший партнер невесты. Когда он подошел и протянул ей руку, та попросила у жениха обнять его в последний раз. Мужчина вежливо улыбнулся и кивнул. Тогда невеста прильнула к молодому человеку и слегка погладила его рукой по спине. Затем бывший партнер подошел и обнял жениха.

С момента публикации видео собрало более 388 тысяч лайков и 19 тысяч комментариев. Большинство зрителей заметили вымученную улыбку на лице жениха и назвали поступок невесты странным. «Видно, как жених тут же опустил глаза в пол, когда его невеста начала обниматься с бывшим. Что могла подумать семья жениха?» — негодовали одни. «Ну, она хотя бы попросила разрешения», — глумились другие. «Твой муж достоин лучшего. Тебе следует научиться отпускать людей!» — писали третьи.

Ранее невеста показала на платформе TikTok жестокий поступок жениха на свадьбе и удивила пользователей сети. Невеста взяла в руку небольшое количество торта и испачкала жениху рот. Тот решил отомстить возлюбленной, схватил весь десерт и бросил невесте в лицо.