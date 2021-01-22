Жестокий поступок жениха на свадьбе попал на видео и встревожил тысячи зрителей

Невеста показала на платформе TikTok жестокий поступок жениха на свадьбе и удивила пользователей сети. Ролик собрал миллионы просмотров и десятки тысяч лайков.

На кадрах, опубликованных на странице @Kelsboyd3, девушка в пышном белом платье и ее жених в рубашке и черных брюках стоят возле стола со свадебным тортом. Невеста взяла в руку небольшое количество десерта и испачкала жениху рот. Тот решил отомстить возлюбленной, схватил многоуровневый торт и бросил невесте в лицо.

Видео со свадьбы встревожило тысячи зрителей. Комментаторы попытались предупредить женщину, что подобное поведение — неприемлемо. Многие пользователи сказали @Kelsboyd3 немедленно развестись. «Можно буквально проследить, как его приподнятое настроение сменяется на злость, и он бросил торт; уходи от него, подруга, он абьюзер», — комментировали зрители.

«Это ведь не только жестоко, но и унизительно??? Если он может спокойно повести себя так в присутствии всех ее друзей и семьи… мне страшно», — признавались юзеры. «А потом мужчины говорят, что женщины не могут управлять эмоциями», «Я бы подала на развод», «Этот прикол я никогда не пойму», — писали русскоязычные пользователи.

Однако невеста сочла поступок жениха смешным. «Для нас это нормально, и мы всех повеселили, — отметила она. — Сожалею, что наше чувство юмора отличается от вашего».

Ранее сообщалось, что жених поглумился над невестой во время обмена клятвами и насмешил гостей на свадьбе. Мужчина решил пошутить, когда священник спросил у него, берет ли он свою возлюбленную в жены.

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