Семилетний мальчик раскрыл интимный секрет новобрачных и рассмешил гостей

В шотландском округе Западный Лотиан семилетний мальчик выступил с поздравительной речью на свадьбе матери и рассмешил гостей. Видео, снятое очевидцем, опубликовала местная газета The Daily Record.

Церемония бракосочетания прошла 19 июля в четырехзвездочном отеле Alona Hotel. Энтони (Anthony) поздравил мать Стейси (Stacey) и ее жениха Роберта Робертсона (Robert Robertson) со вступлением в брак. Он поблагодарил мужчину за то, что с его появлением в доме стало больше «любви, смеха и пива».

Затем ребенок рассказал интимную подробность из жизни пары: «Помню, как Роб впервые остался у мамы на ночевку. Они даже никому не успели сказать, а я уже наябедничал на них бабушке. Простите, Роб и мама». После этой фразы в зале разразился громкий смех.

Энтони воспользовался случаем и сделал комплимент Стейси. «Моя прекрасная мама всегда была мне лучшим другом. Я безмерно благодарен ей за все, что она для меня сделала, — сказал он. — Думаю, вы все согласитесь, моя мама и ее подружки выглядят восхитительно».

«Не могу дождаться, когда мы заживем все вместе одной дружной семьей», — заключил Энтони.

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