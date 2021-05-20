Блогерша назвала худшие варианты для первого свидания и подверглась насмешкам

Популярная TikTok-блогерша с ником @kokobeaute назвала худшие, по ее мнению, способы провести первое свидание. Она считает, что вариант выпить кофе или прогуляться не подходят для знакомства. На ее видео обратили внимание пользователи Reddit, они посчитали ее ожидания завышенными, а требования — нелогичными, и подвергли насмешкам.

В начале ролика девушка заявила, что не считает кофе или прогулку приемлемым вариантом для свидания. «Во-первых, я не собака, меня не надо выгуливать. Во-вторых, у меня есть кофемашина Nespresso, работает отлично», — объяснила она.

Блогерша также сообщила, что не собирается пить алкоголь на первом свидании и что у мужчины не получится напоить ее. Единственным подходящим для себя вариантом @kokobeaute назвала ужин. По словам девушки, мужчина должен обязательно встретить ее и отвезти в ресторан, где она будет изучать его: проверит, как он ведет себя за столом, что заказывает, умеет ли правильно пользоваться палочками.

В комментариях на Reddit посмеялись над видео девушки. Так, один из пользователей поиронизировал над тем, что она не хочет идти в кофейню, так как у нее есть кофемашина, но готова пойти в ресторан. «Но… У меня же дома есть еда!» — написал он. «А у меня есть вилки. Ты когда-нибудь видела вилки? Намного удобнее, чем палочки, когда ешь бургер», — пошутил другой.

Некоторые добавили, что считают ее ожидания завышенными. «Вот почему она все еще ходит на свидания в свои примерно 40», — отметил phukinblindian. «Никакое количество макияжа не поможет спрятать такой характер», — добавил BennyBennson.

Ранее британка Лиззи Джонсон рассказала о худшем свидании в своей жизни. Она отправилась на прогулку с мужчиной, с которым познакомилась в Tinder, и его собакой. Когда они гуляли вдоль реки, пес прыгнул в реку. Мужчина ничего не делал, поэтому спасать животное и прыгать в воду пришлось Джонсон.