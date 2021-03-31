Женщина пережила «худшее свидание в Tinder» и оказалась в реке

Британка Лиззи Джонсон (Lizzy Johnson) пошла на романтическую встречу с мужчиной, с которым познакомилась в Tinder. В итоге она пережила «худшее свидание» в своей жизни, потому что ей пришлось окунуться в реку. Об этом сообщает The Mirror.

Кавалер Джонсон пришел на встречу с «милой» собакой породы боксер. Женщина предложила ему прогуляться вдоль реки, и мужчина согласился. Однако партнер рассказал, что его пес никогда раньше не видел воды. Вскоре после этого питомец неожиданно спрыгнул с берега и оказался в реке.

По словам Джонсон, хозяин собаки смотрел на происходящее и ничего не делал, поэтому действовать пришлось ей самой. Не раздеваясь, она залезла в реку, взяла в руки боксера и на протяжении пяти минут пыталась вылезти с ним на сушу. При этом мужчина только «давал бесполезные советы», но никак не помогал ей физически.

Свидание закончилось неловкой 10-минутной прогулкой до машины, где пара быстро распрощалась. Позже Джонсон записала видео, в котором показала последствия «худшего свидания» в ее жизни — мокрую и грязную одежду. Несмотря на весь негатив, британка гордится своим поступком и с юмором воспринимает неудавшуюся романтическую встречу.