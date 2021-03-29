Военнослужащий пошел на свидание с девушкой из Tinder и попал в плен

Военнослужащий шотландской армии попал в плен, когда пошел на свидание с девушкой, с которой он познакомился в Tinder. Об этом сообщает Edinburgh Live.

18-летний солдат покинул казарму 20 марта, чтобы лично встретиться с пользовательницей сервиса для знакомств у нее дома в Эдинбурге. Когда юноша вошел в квартиру по указанному адресу, на него напал мужчина. Неизвестный избил и несколько часов держал военного в заложниках.

В министерстве обороны заявили, что на следующее утро пострадавшего военнослужащего доставили в местную больницу. По информации издания Euro Weekly, у солдата зафиксированы ножевые ранения и ожоги. Его родственники уже запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на лечение.

Пока неизвестно, кто и по какой причине держал юношу в плену и избивал. Этот вопрос предстоит выяснить шотландской полиции, которая уже начала расследование инцидента.

Ранее американские полицейские арестовали двух 18-летних юношей и 17-летнюю девушку, обвиняемых в избиении, ограблении и похищении людей, потенциальных жертв они искали с помощью Tinder.