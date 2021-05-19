Невеста узнала об оплаченных матерью свиданиях с женихом и отменила свадьбу

Невеста узнала, что ее мать платила жениху за свидания с ней, и отменила свадьбу. Об этом сообщает издание The Mirror.

Пожелавшая сохранить анонимность девушка рассказала, что ее возлюбленный предложил ей выйти за него замуж через два месяца после того, как они начали встречаться. В доказательство своих чувств мужчина вручил ей кольцо с крупным бриллиантом. Девушка была по уши влюблена и ответила согласием.

Пара сразу начала готовиться к свадьбе. Но когда родители невесты стали настаивать на том, чтобы взять на себя расходы, это показалось ей подозрительным.

Сначала мать купила ей самое дорогое и роскошное платье, затем родители невесты предложили оплатить всю свадьбу. «Я все время спрашивала его, почему его родители не будут платить, а мои — будут. Но он говорил, что его семья очень бедная», — пояснила женщина.

После этих заявлений невеста пошла в магазин, чтобы узнать, сколько стоило помолвочное кольцо. Сотрудник магазина сразу вспомнил, кто покупал его. «Это кольцо было единственным в своем роде. Оказалось, что его покупала моя мать», — рассказала пользовательница Buzzfeed. Более того, кольцо было приобретено за месяц до того, как пара начала встречаться.

Женщина напрямую спросила родителей, что происходит. «Оказалось, что моя мама познакомилась с ним через подругу и заплатила ему, чтобы он пошел со мной на первое свидание в дорогой ресторан. Она платила за все наши свидания и, конечно, нашу свадьбу, так как отчаялась выдать меня замуж, а он был готов жениться на мне за деньги», — подчеркнула невеста.

Узнав правду, она отменила свадьбу и начала встречаться с женщиной. «С матерью я с тех пор не разговариваю», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не знал таблицу умножения. Семьи договорились вернуть друг другу подарки и драгоценности, сделанные в преддверии свадьбы.