Женщина узнала свое секретное рабочее прозвище и задумалась о мести

Женщина случайно узнала о том, какое прозвище придумали для нее на работе. Посчитав его оскорбительным, она задумалась о том, чтобы отомстить коллегам и пожаловаться. Своей историей она поделилась на Reddit.

По словам автора поста, у нее довольно распространенное имя. В посте она назвала себя Джессикой, но отметила, что это псевдоним для поста. В больнице, где она работает медсестрой, есть еще несколько женщин с таким же именем.

Недавно к ним устроилась новая сотрудница. В разговоре с автором поста девушка удивилась тому, сколько в больнице Джессик, и уточнила у медсестры, какое у нее прозвище. Затем она спросила у рассказчицы, знает ли она «Джессику с сосками, которая работает в бассейне».

«Дежурная медсестра стояла рядом, и я заметила, как у нее округлились глаза и как она начала нервничать», — увидела в тот момент рассказчица. Вопрос новой коллеги привел автора поста в замешательство. Спустя минуту она поняла, что она единственная Джессика, которая работает в бассейне, и что девушка говорила о ней, не зная, что она и есть «Джессика с сосками».

В течение всего дня другие медсестры избегали рассказчицу. За обедом дежурная медсестра попыталась превратить инцидент в шутку. Героиня истории посмеялась, чтобы скрыть свое смущение, но призналась, что чувствует себя подавленной. Автор поста добавила, что несколько раз замечала, что ее соски видны через одежду, но даже не подозревала, что это происходило настолько часто, чтобы могло стать ее секретным прозвищем.

Она пожаловалась на ситуацию другу и призналась, что хочет пожаловаться в кадровую службу. Приятель отсоветовал ей мстить и сказал, что прозвище было абсолютно безобидным. «Я же думаю, что оно не безобидное. Оно смущает меня и превращает в объект для шуток», — написала рассказчица и попросила пользователей Reddit посоветовать, как ей поступить. Женщина подчеркнула, что хотела бы обратиться к кадровую службу, но переживает, что кого-то могут уволить из-за ее жалобы.

В комментариях многие согласились с тем, что подобное прозвище оскорбительно. Некоторые рассказали о том, что работают в коллективах, где есть много людей с одинаковыми именами, однако умудряются отличать их друг от друга без упоминания сосков или других частей тела. Рассказчице также порекомендовали написать жалобу.