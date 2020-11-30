Мужчина придумал прозвище для коллеги и случайно раскрыл свою ориентацию

Пользователь Reddit придумал прозвище для своего коллеги-мужчины и переименовал его в Facebook Messenger, будучи уверенным, что изменение отобразится только у него. Однако оказалось, что пользователи приложения тоже видят, как их называют собеседники. Теперь мужчина уверен, что случайно раскрыл свою ориентацию и дал понять, что он гей.

По словам героя истории, он часто переписывается в мессенджере с привлекательным коллегой. Около месяца назад он обнаружил в приложении возможность дать собеседнику никнейм и переименовал его в McBulgePants («Выпуклые штаны»), добавив к имени эмодзи баклажана, которое часто используют для обозначения пениса, а не овоща.

Рассказчик был уверен, что его тайна известна только ему, однако недавно получил сообщение от коллеги. «Не мог бы ты обратно переименовать меня? Мне бы не хотелось производить ложное впечатление на людей», — написал мужчина автору.

Пользователь Reddit уточнил, что его коллега гетеросексуален. «Думаю, теперь он понял, что я гей», — заключил мужчина и посетовал на то, что после случившегося ему стало неловко общаться с приятелем.

Многие пользователи посочувствовали рассказчику, а некоторые вспомнили об аналогичных провалах. «Теперь понятно, почему моя мама перестала разговаривать со мной после того, как я переименовал ее в "Злая старая ведьма"», — пошутил в комментариях SarkHD. Другой пользователь признался, что спустя десять лет после окончания школы начал общаться с девушкой по имени Татьяна, в которую был влюблен. Он переименовал ее в мессенджере BigTittyana (слово titty в английском языке используют в качестве вульгарного обозначения женской груди — прим. «Ленты.ру»). Еще один юзер отметил, что его мать переименовала рабочий чат в «Пустая трата времени».