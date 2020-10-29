Гетеросексуал по ошибке пошел на свидание с геем после знакомства в фитнес-клубе

Житель США рассказал, как он по ошибке сходил на свидание с геем. Он опубликовал историю на Reddit.

В середине октября житель США впервые пришел в фитнес-клуб. Там к нему подошел незнакомый мужчина и помог освоиться в зале. Вскоре они разговорились, выяснили, что у них много общего, и обсудили открытие нового ресторана. В четверг, 22 октября, мужчины решили сходить в него.

В субботу, 24 октября, новые знакомые вместе пошли в ресторан. «Ужин прошел просто отлично, мы прекрасно провели время», — вспоминает автор публикации.

В конце вечера новый знакомый пользователя Reddit настоял на том, что полностью оплатит ужин. «Раз уж я позвал тебя на свидание, то хочу заплатить за обоих», — пояснил он. Неожиданное заявление шокировало мужчину. Все это время он был уверен, что ужины в ресторане — это дружеские встречи.

Выяснилось, что друг, которого мужчина встретил в фитнес-клубе, гей. «Мы от души посмеялись над неловкой ситуацией и остались друзьями. На следующей неделе мы снова сходим куда-нибудь вместе, теперь уже в качестве приятелей», — рассказал мужчина.

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