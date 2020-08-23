Британец-гей обручился с бывшим возлюбленным своей дочери

Британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу, который одним из первых среди геев в стране получил право на отцовство с помощью суррогатного материнства, сделал предложение бывшему возлюбленному своей дочери, пишет The Daily Mail.

В прошлом году мужчина расстался со своим мужем Тони Дрюитт-Барлоу, во время брака с которым в семье появилось пятеро детей, старшими стали двойняшки — девочка Шафран и мальчик Аспен. 50-летний Барри начал встречаться с 25-летним ассистентом-бисексуалом Скоттом Хатчисоном, который в прошлом несколько месяцев строил отношения с 20-летней Шафран.

В соцсетях миллионер поделился кадрами романтической обстановки, в которой пара обручилась. Помолвка была заключена во время совместного отпуска с дочерью и молодым возлюбленным. При этом Шафран отметила, что не против отношений отца и бывшего любовника, если они счастливы вместе.

Издание указывает, что у Барри Дрюитт-Барлоу и Скотта Хатчисона будет ребенок от суррогатной матери. Крестным отцом станет Тони Дрюитт-Барлоу.

Супруги Дрюитт-Барлоу сделали бизнес на суррогатном материнстве. Их состояние оценивалось в 40 миллионов фунтов стерлингов.