Коронавирус заставил 90-летнего американца совершить каминг-аут

Американец Кеннет Фелтс (Kenneth Felts) всю жизнь скрывал свою ориентацию, но в 90 лет почувствовал, что готов открыться миру, и даже попытался отыскать любовь своей молодости, однако результаты поиска разбили ему сердце. Своей историей мужчина поделился с газетой The Washington Post.

По словам Фелтса, с 12 лет, когда он впервые осознал, что является геем, он жил двойной жизнью, разрываясь между двумя личностями: Кеном — своим внешним гетеросексуальным я, и Ларри — своим альтер эго, геем, которого он подавлял в себе почти восемь десятилетий. «Из Библии я научился не быть геем. Я планировал унести этот секрет с собой в могилу», — сказал Фелтс.

Изменения в жизни американца произошли, когда на фоне пандемии коронавируса в США и изоляции он начал писать о своей жизни. Фелтс рассказал, что во время написания мемуаров он «разбудил много душераздирающих воспоминаний» о своей молодости. В основном он писал о своей единственной настоящей любви — Филиппе.

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Мужчины познакомились в 1950-х годах в Лонг-Бич (штат Калифорния), где они оба работали в розничной кредитной компании. «Мы сразу влюбились», — вспомнил Фелтс. На тот момент ему было 29 лет, и мужчина подавлял свою сексуальность, но роман с Филиппом заставил его временно принять себя. Более года у них были счастливые, но тайные отношения, пока Фелтс не решил, что ему нужно жить как гетеросексуалу. «В то время не было поддержки или сообщества геев. Не было таких групп поддержки, как у нас сегодня, и широкая общественность была настроена против геев», — сказал он.

Тогда Фелтс расстался с Филиппом, признав, что это была большая ошибка. Он вступил в брак с женщиной, с которой впоследствии развелся, и завел ребенка. Он признался, что все это время подавлял свое чувство привязанности к мужчинам.

По мере того, как Фелтс вспоминал историю своей жизни, он понял, что часть его, которую он долго подавлял, жаждет вырваться на свободу. В конце мая мужчина рассказал об этом своей дочери, у которой был точно такой же разговор с ним 20 лет назад. Прошлой осенью мужчине диагностировали лимфому. Фелтс и его дочь отметили, что рак в сочетании с коронавирусом побудили его, наконец, признать правду.

В начале июня мужчина открыто признался в своей ориентации в своем Facebook-аккаунте, а также отправил электронное письмо друзьям и родственникам. По словам мужчины, поддержка, которую он в итоге получил, была совершенно ошеломляющей.

Фелтс отметил, что хотя только недавно открыто заявил о своей ориентации, он искал Филиппа с момента их расставания 40 лет назад. «Я позвонил каждому Филиппу в телефонной книге Калифорнии», — рассказал он, добавив, что в результате своих поисков узнал, что его возлюбленный умер два года назад. Мужчина признался, что это разбило ему сердце. В память о Филиппе, сказал Фелтс, он будет поддерживать свою ориентацию: он забил свой гардероб одеждой цветов радуги, приобрел ЛГБТ- флаг и даже покрасил локон в голубой цвет.

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