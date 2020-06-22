Суррогатная мать родила для гей-пары близнецов с разницей в три года. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летний житель английского графства Сассекс Алан Коутс (Alan Coates) и его 45-летний супруг Ал Ватт (Al Watt) давно мечтали завести детей. Несколько лет назад мужчины нашли подходящую суррогатную мать для своего ребенка. Ей стала их давняя подруга 41-летняя Энни Певерелль (Annie Peverelle). «Мы познакомились с ней в 2014 году в клинике для суррогатных матерей и сразу же подружились. Энни объяснила нам, как работает процедура искусственного оплодотворения», — рассказал Коутс.

В 2016 году с помощью сданной парой в банк спермы и донорской яйцеклетки Перевелль провели процедуру искусственного оплодотворения, однако попытка оказалась неудачной. «Это было большим ударом для всех нас. Однако Энни очень поддержала нас и сказала, что готова попробовать еще раз», — признался Алан. В 2017 женщина снова перенесла процедуру ЭКО, в результате которой забеременела и родила для мужчин первую дочку Беатрис (Beatrice).

В течение двух лет Коутс и Ватт поддерживали дружеские отношения с Перевелль, и в 2019 году она согласилась выносить для пары еще одного ребенка, зачатого из замороженного после рождения Беатрис эмбриона. Оплодотворение прошло успешно и недавно на свет появился Отто (Otto), которого, фактически, можно считать близнецом своей старшей сестры.

«Стать родителем — невероятно. Несмотря на то, что наша история с суррогатным материнством подходит к концу, мы будем продолжать дружить с Энни. Мы благодарны ей за то, что она помогла воплотить нашу мечту в реальность», — рассказал Коутс. Мужчина признался, что быть отцом довольно сложно, но это того стоит.

Певерелль считает, что видеть счастливые лица родителей — лучшая награда для нее. Она отметила, что Коутс и Ватт заботились о ней на протяжении обеих беременностей. Она счастлива, что познакомилась с ними и надеется, что их дружба сохранится на долгие годы.

Ранее сообщалось о жительнице США, которая согласилась стать суррогатной матерью для своей дочери и выносила и родила собственных внуков. Дети родились на 36 неделе беременности — за неделю до запланированного кесарева сечения.

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