Из жизни
 
Последние новости
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Названы способы накопить на безбедную старость
Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми
Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов
КНДР забросит в Южную Корею листовки
Пушков назвал новый китайский коронавирус странным
Болтон оценил результаты внешней политики Трампа
Египет вторгся в Ливию
Новости партнеров

Суррогатная мать родила для гей-пары близнецов с разницей в три года

Перейти в «Мою Ленту»
Алан Коутс, Энни Певерелль и Ал Ватт с детьми
Алан Коутс, Энни Певерелль и Ал Ватт с детьми
Фото: Caters News Agency / Legion-media.ru

Суррогатная мать родила для гей-пары близнецов с разницей в три года. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летний житель английского графства Сассекс Алан Коутс (Alan Coates) и его 45-летний супруг Ал Ватт (Al Watt) давно мечтали завести детей. Несколько лет назад мужчины нашли подходящую суррогатную мать для своего ребенка. Ей стала их давняя подруга 41-летняя Энни Певерелль (Annie Peverelle). «Мы познакомились с ней в 2014 году в клинике для суррогатных матерей и сразу же подружились. Энни объяснила нам, как работает процедура искусственного оплодотворения», — рассказал Коутс.

В 2016 году с помощью сданной парой в банк спермы и донорской яйцеклетки Перевелль провели процедуру искусственного оплодотворения, однако попытка оказалась неудачной. «Это было большим ударом для всех нас. Однако Энни очень поддержала нас и сказала, что готова попробовать еще раз», — признался Алан. В 2017 женщина снова перенесла процедуру ЭКО, в результате которой забеременела и родила для мужчин первую дочку Беатрис (Beatrice).

В течение двух лет Коутс и Ватт поддерживали дружеские отношения с Перевелль, и в 2019 году она согласилась выносить для пары еще одного ребенка, зачатого из замороженного после рождения Беатрис эмбриона. Оплодотворение прошло успешно и недавно на свет появился Отто (Otto), которого, фактически, можно считать близнецом своей старшей сестры.

«Стать родителем — невероятно. Несмотря на то, что наша история с суррогатным материнством подходит к концу, мы будем продолжать дружить с Энни. Мы благодарны ей за то, что она помогла воплотить нашу мечту в реальность», — рассказал Коутс. Мужчина признался, что быть отцом довольно сложно, но это того стоит.

Певерелль считает, что видеть счастливые лица родителей — лучшая награда для нее. Она отметила, что Коутс и Ватт заботились о ней на протяжении обеих беременностей. Она счастлива, что познакомилась с ними и надеется, что их дружба сохранится на долгие годы.

Ранее сообщалось о жительнице США, которая согласилась стать суррогатной матерью для своей дочери и выносила и родила собственных внуков. Дети родились на 36 неделе беременности — за неделю до запланированного кесарева сечения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The twins born THREE years apart: Gay couple welcome their son's twin sister after their surrogate carried a frozen embryo from the same batch
Бабушка родила собственных внуков-близнецов
Бабушка забеременела собственным внуком
Женщина выносила ребенка для бесплодной подруги
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0121 июня

«Все соглашались выступать в этом цирке»

Психопат мечтал о славе и признался в воображаемых убийствах. Почему ему все поверили?
19:5321 июня

Миллионер задумал первую секс-вечеринку с социальной дистанцией

05:2521 июня

Фото со свадьбы помогло невесте выявить рак

02:1621 июня

Раскрыта опасность работы без обеда

Из жизни00:0214 июня
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьми

Идеальный незнакомец

Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
01:4121 июня

Школьникам задали спланировать собственные похороны

16:3320 июня

Хозяйка дома увидела капсулу времени из 1987 года и разрыдалась

06:1020 июня

Медведь разгулялся по территории отеля на российском курорте

Из жизни00:0411 июня

«Я чувствовал себя секретным агентом»

Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
17:2314 июня

Принц Гарри и Меган Маркл предпочли благотворительности борьбу с расизмом

00:5320 июня

Меган Маркл рассказала о своем жизненном предназначении

20:5919 июня

У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь

Россия
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
«Когда наступит конец света»
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина
«Улицы превратились в море»
 
Путин оценил заслуги медиков в снижении смертности от коронавируса
Раскрыт ответ Шамиля Басаева на вопрос о сотрудничестве с ГРУ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Он назвал виновных в главной катастрофе XX века, а также предателей и палачей
Все материалы
Мир
Япония обнаружила загадочную подлодку близ своих берегов
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями
Indian army soldiers patrol a street near a site of a gunbattle between Indian security forces and suspected militants in Khudwani village of South Kashmir's Kulgam district, April 11, 2018. REUTERS/Danish Ismail - RC168F459240Камни, палки, два врага
Индия и Китай вновь воюют из-за границы. Как закончить многолетний конфликт ядерных держав?
Болтон рассказал о разговоре Трампа с Ким Чен Ыном о санкциях
«Если надо, мы вернемся»
Чеченцы устроили беспорядки во Франции. Почему они не понесли за это наказания?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко отказался пускать в Белоруссию фашизм под знаменами демократии
Ветром надуло
Главный соперник Лукашенко на выборах арестован. В знак протеста тысячи белорусов выходят на улицы
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Опасные соседи
США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
Украина задолжала гражданам более 374 миллионов долларов по решениям ЕСПЧ
Коронакризис
Почему оппозиция требует отставки главы правительства Армении
Белоруссия ответила на требование ЕС освободить задержанного соперника Лукашенко
Все материалы
Экономика
Цены на бензин в России продолжили рекордно расти
Канцлер Германии Ангела МеркельСоюз спасения
Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
План Европы по восстановлению от кризиса за счет США провалился
«Я купил фьючерсы, отошел на кухню, вернулся, смотрю — уже все»
Простые россияне пытались заработать на нефти. Одно решение биржи оставило их без гроша
Российский олигарх ответил Чубайсу на сравнение нефти с дохлой лошадью
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
В Кремле признали обсуждение роста налогов для богатых
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин через 15 лет раскрыл тайну пропажи отца
Андрей Ежов«Я убивал женщин последние десять лет»
Российский сантехник оказался серийным убийцей. Подмосковного маньяка выдал его странный ритуал
Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
«Люди проявляют агрессию, когда видят угрозу»
Полицейский произвол вызвал волну протестов в США. Как избежать этого в России?
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Все материалы
Наука и техника
Назван последний шанс избежать климатической катастрофы
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
Sony представила PlayStation 5
Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет
Пойманы космические сигналы неизвестного происхождения
«Полная изоляция»
 
AirPods взорвались в ухе у человека
Все материалы
Спорт
Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом
Зеленый ад
Это бразильское боевое искусство поражало жестокостью. С него начались современные ММА
В ожидании титула
Возможное чемпионство «Ливерпуля» и битва «Сити» с «Челси» — главные интриги новой недели АПЛ
Соперник Волкова раскритиковал «помочившийся» на бойцов UFC
«Эта травма со мной навсегда»
Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
Боец UFC потребовал 15 миллионов долларов за поединок против чемпиона
Сто дней после приказа
Мерсисайдское дерби, битва «Сити» и «Арсенала» — главные интриги первой после рестарта недели АПЛ
Все материалы
Культура
Умерла певица Вера Линн
Город, которого нет
От Сида Вишеса до крэка и протестов: Нью-Йорк, каким он остался только на фотографиях
Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь уличили в групповом романе
Майк Науменко«Порой у него бывали странные закидоны»
Жизнь и смерть Майка Науменко и его «Зоопарка»
«Союзмультфильм» ввел новых героев в «Ну, погоди!» ради положительного примера
Звезду «Шоу 70-х» задержали по обвинению в изнасиловании трех женщин
И эти деды воевали
Война во Вьетнаме глазами чернокожих солдат в новом фильме Спайка Ли
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл подробности аварии
«У них просто подгорело»
Вымышленный депутат Наливкин покорил миллионы россиян. Кто за ним стоит и за что его преследуют?
17-летнему вратарю-герою «Ростова» предложили бесплатное такси до конца жизни
Погибшая на Бали 18-летняя российская блогерша перед смертью поругалась с отцом
«Наша компания, на которую обратил внимание весь мир»
Telegram два года блокировали в России. Почему ограничениям пришел конец?
Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
«Это жизнь. Реальная жизнь»
Бойкая пенсионерка стала звездой YouTube из-за драмы с пьющим мужем. Почему это смотрят миллионы?
Все материалы
Ценности
Косметическая компания снимет с продажи средства для осветления кожи
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Басков показал фото до и после самоизоляции и удивил россиян
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Виктория Бекхэм взяла многомиллионный кредит ради спасения своего бизнеса
Фигура 54-летней модели топлес на снимке удивила фанатов
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Все материалы
Путешествия
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Многодетная женщина не заметила беременность и внезапно родила
«Все соглашались выступать в этом цирке»
Психопат мечтал о славе и признался в воображаемых убийствах. Почему ему все поверили?
Рыбак поймал 300-килограммовую акулу на крошечную сардину
Незваный гость тайно поселился в доме и отказался съезжать
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Все материалы
BMW оснастила седаны 7-Series мощным гибридным дизелем
Безумные Ferrari от дизайнера Хайзала Салима
Таких F40 и La Ferrari вы еще не видели... А когда увидите, не сможете забыть
На продажу выставили 41-летнюю BMW 6-Series с пробегом 1645 километров
Годзилла на передержке: Nissan Skyline GT-R
Один из самых дорогих Nissan в России, легенда Форсажа и Need for Speed в нашем новом видео
В Беларуси начали собирать компактный кроссовер для российского рынка
Викторина: что вы знаете о Mercedes-AMG?
Тест для тех, кто не путает Зиндельфинген с Аффальтербахом
В России копию Mercedes-Benz G 63 6x6 AMG продают в девять раз дешевле оригинала
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Стену российской новостройки сдуло ветром
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Великобритании дома затопило крысами и отходами
Все материалы
Нацпроекты
В России разработали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Российский градообразующий завод перейдет на «бережливые» технологии
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
В Петрозаводске приблизились к окончанию дорожного ремонта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
На Дальнем Востоке займутся модернизацией ради экспорта
Все материалы