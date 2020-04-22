Женщина выносила ребенка для бесплодной подруги

Жительница английского графства Хартфордшир, которая не могла иметь детей, стала матерью благодаря лучшей подруге. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

33-летняя Софи Смит (Sophie Smith) и ее муж шесть лет пытались завести ребенка. За это время женщина пережила пять выкидышей, две внематочные беременности и удаление фаллопиевых труб. Последняя операция сделала зачатие невозможным.

Супруги считали, что у них никогда не будет детей, однако на помощь Софи пришла подруга. Эмилиана Холл (Emiliana Hall), которую она знала с 13 лет, вызвалась стать суррогатной матерью и выносить ее ребенка. В конце марта она родила им сына.

«Кажется сном, что мы наконец стали родителями, — говорит Софи. — Мы так долго ждали этого момента».

В марте сообщалось, что в американском штате Флорида замужний мужчина, который вступил в отношения с бывшим бойфрендом дочери, скоро станет многодетным отцом. Суррогатная мать вынашивает тройняшек для него и его партнера.

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