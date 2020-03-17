Женщина родила ребенка для школьного друга-гея с одобрения своего возлюбленного

Жительница английского города Портсмут, графство Гэмпшир, стала суррогатной матерью для своего школьного друга-гея и его мужа. Как сообщает издание The Mirror, женщина пошла на этот шаг с одобрения возлюбленного.

Восемь лет назад 35-летний Скотт Тарнер-Гриффитс (Scott Turner-Griffiths) переехал в Китай. Его школьная подруга, Шантель Уайатт (Chantelle Wyatt) не виделась с ним год. Когда Тарнер-Гриффитс приехал в Англию, во время встречи с друзьями в пабе он рассказал, что он и его муж Джош очень хотят стать родителями.

Уайатт услышала этот разговор, и спустя неделю прислала Тарнер-Гриффитсу сообщение в Facebook с предложением стать суррогатной матерью для их ребенка. Мужчина сначала не воспринял идею всерьез, но через два месяца Уайатт снова написала ему, и они согласились.

Супруги узнали о беременности Шантель по Facetime, будучи в Китае. Из-за разницы во времени Тарнер-Гриффитсу и его мужу приходилось не спать допоздна, чтобы выслушивать новости о развитии ребенка. Отцы организовали для Уайатт ультразвуковое сканирование, чтобы определить пол ребенка. Оказалось, что они ждут мальчика, которого решили назвать Ральфом.

Оба мужчины прилетели в Англию и держали Уайатт за руки во время родов. Тарнер-Гриффитс не может вернуться с ребенком домой в Китай из-за коронавируса. Его партнер Джош улетел туда, чтобы зарабатывать на жизнь.

Уайатт сказала, что считает правильным свое решение помочь школьному другу-гею. Ее партнер поддерживал ее во время беременности. «Я не хотела ребенка, но я решила помочь моим друзьям», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида замужний мужчина, который вступил в отношения с бывшим бойфрендом дочери, скоро станет многодетным отцом. Суррогатная мать вынашивает тройняшек для него и его партнера.

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