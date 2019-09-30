Женщина забеременела в 16-й раз и стала старейшей суррогатной матерью

52-летняя Кэрол Хорлок из Англии решила выносить 14-го ребенка для другой семьи и стала старейшей в мире суррогатной матерью, заключившей контракт на рождение ребенка. Об этом сообщает The Sun.

Хорлок живет в графтсве Эссекс со своим 65-летним мужем Полом. У нее есть два ребенка от первого брака: 29-летняя Стефани и 25-летняя Меган. Также британка стала суррогатной матерью для 13 детей, за каждого из которых получила до 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

Впервые Хорлок решила стать суррогатной матерью в 27 лет, когда у нее уже были свои дети. Женщина отмечает, что отдавала первого ребенка 25 лет назад без сожаления, потому что видела счастье новых родителей. Она рассказала, что за все эти годы один раз выносила близнецов и два раза — тройняшек.

Мать призналась, что однажды все пошло не по плану. В 2004 году она передала младенца паре, которая решила провести тест ДНК. Родители обнаружили, что отцом ребенка является муж суррогатной матери — Пол. Однако малыша все равно усыновили.

Хорлок добавила, что есть более пожилые женщины, которые вынашивают детей для своих родственников, однако она — старейшая суррогатная мать, которая рожает детей по контракту за денежное вознаграждение.

В марте 2019 года 61-летняя женщина стала суррогатной матерью для своего сына-гея. Она родила девочку и сообщила, что счастлива была поучаствовать в таком событии.

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