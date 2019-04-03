61-летняя женщина помогла сыну-гею стать отцом

Жительница американского города Омаха, штат Небраска, стала суррогатной матерью для своего сына-гея. Об этом сообщает издание NBC News.

В 2018 году Мэттью Эледж (Matthew Eledge) и Эллиот Догерти (Elliot Dougherty) решили завести ребенка. Сестра Догерти предложила свои яйцеклетки для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). После чего пара принялась искать суррогатную мать. «Небраска — консервативный штат. Мы опасались обращаться в агентства, поскольку не могли предугадать реакцию на гей-пару», — рассказывает Мэтью.

Вскоре 61-летняя мать Мэттью Сесиль (Cecile Eledge) вызвалась помочь сыну. «Я даже не сомневалась, — призналась она. — Я была счастлива принять участие в этом важном событии». Женщина прошла необходимую подготовку перед процедурой ЭКО и успешно забеременела. В понедельник, 25 марта, на свет появилась девочка Ума Луиз Догерти-Эледж (Uma Louise Dougherty-Eledge).

1 апреля сообщалось, что жительница Великобритании, 55-летняя Эмма Майлс, стала суррогатной матерью для бесплодной дочери. Врачи успешно перенесли оплодотворенные яйцеклетки в организм Эммы. При помощи кесарева сечения 16 января текущего года родилась Эви Сиан Эмма Смит (Evie Siân Emma Smith).

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!