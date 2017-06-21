Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери 114 тысяч долларов

Американская телезвезда Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст наняли суррогатную мать, подписав с женщиной и представляющим ее агентством договор с суммой компенсации в 113,85 тысячи долларов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в окружении пары.

Онлайн-издание не приводит имени будущей суррогатной матери и названия агентства. Уточняется, что женщина получит 45 тысяч долларов, а компания — 68,85 тысячи. Если при экстракорпоральном оплодотворении приживется более одного эмбриона, то за каждого дополнительного выношенного ребенка суррогатная мать получит пять тысяч долларов. Кроме того, в случае потери репродуктивных органов вследствие беременности ей заплатят четыре тысячи.

Редакция также узнала об ограничениях, которые налагает договор на суррогатную мать. В частности, ей запрещены половые связи за несколько недель до процедуры ЭКО и после нее. Женщине нельзя курить, употреблять алкоголь, посещать сауну, красить волосы, есть сырую рыбу и увлекаться кофеином.

В договоре было указано, что Кардашьян и Уэст «признают юридическую и родительскую ответственность за любого ребенка, в том числе имеющего врожденные и другие аномалии и дефекты».

36-летняя Кардашьян и 40-летний Уэст воспитывают двоих общих детей — четырехлетнюю дочь Норт и полуторагодовалого сына Сэйнта. После рождения второго ребенка медики предупредили Ким, что третья беременность будет представлять угрозу ее жизни и здоровью.

