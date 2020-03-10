Замужний мужчина и бывший бойфренд его дочери станут многодетными отцами

В американском штате Флорида замужний мужчина, который вступил в отношения с бывшим бойфрендом дочери, скоро станет многодетным отцом. Об этом сообщает газета The Sun.

Барри Дрюитта-Барлоу (Barrie Drewitt-Barlow) и его мужа Тони зарегистрировали в 1996 году как первых в Великобритании родителей-геев. Позже они переехали во Флориду и занялись бизнесом, связанным с суррогатным материнством. В 2006 Тони заболел раком, и Барри нашел поддержку в лице своего помощника Скотта Хатчинсона (Scott Hutchinson).

В 2019 году, когда болезнь Тони перешла в стадию ремиссии, Барри вступил в отношения с 25-летним Хатчинсоном — бывшим бойфрендом его дочери Шаффрон (Saffron). Все они разместились в роскошном особняке стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов (564,2 миллиона рублей). 55-летний Тони подчеркнул, что не собирается разводиться с Барри, с которым прожил вместе 32 года. В браке у них родилась двойня.

«Я рад сообщить, что у нас со Скоттом скоро родятся тройняшки. Их вынашивает суррогатная мать. В нашей семье слишком много мальчишек и тестостерона! Так что мы решили завести дочерей, чтобы все это уравновесить, — признался 50-летний Барри в разговоре с журналистами. — Тони тоже очень за нас рад. Однако это событие подытожило наш многолетний брак, так что радостная новость была с ноткой грусти». Их суррогатной матерью стала Мария из города Сан-Франциско, штат Калифорния.

Барри и Скотт утверждают, что Шаффрон поддерживает их союз и желает им счастья. Пара недавно прилетела в Великобританию, чтобы отпраздновать предстоящее пополнение в семействе. По расчетам врачей, тройня должна появиться на свет 15 октября.

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