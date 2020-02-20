Женщина согласилась выносить и родить своего внука

Жительница Англии согласилась выносить и родить ребенка своей бесплодной дочери. Об этом рассказало издание Daily Mail.

В детстве 21-летняя Жасмин Боули (Jasmine Bowley), жительница английского города Норидж, боролась с тяжелой формой рака, саркомой Юинга. Чтобы исключить возможность распространения раковых клеток, врачи были вынуждены удалить семилетней Жасмин яичники и фаллопиевы трубы, а курс лучевой терапии сильно повредил ее матку.

Девушка не потеряла надежды стать матерью и начала проходить курс заместительной гормональной терапии, чтобы восстановить репродуктивные функции матки и получить возможность забеременеть при помощи искусственного оплодотворения. Однако лечение не привело к восстановлению поврежденных тканей, поэтому последним шансом девушки стал поиск суррогатной матери.

Жасмин решила обсудить проблему с партнером, 27-летним Дэниелом Беллом (Daniel Bell), и матерью, 39-летней Сабриной. Неожиданно для всех последняя вызвалась выносить и родить ребенка, который будет зачат искусственным образом с помощью донорской яйцеклетки и спермы Белла. Женщина уверена, что проблем с беременностью у нее не возникнет, так как она уже родила четырех здоровых детей. «Я готова пойти на это, чтобы исполнить мечту своей дочери. Я горжусь ей за то, что она с мужеством вынесла все жизненные испытания, поэтому я помогу ей познать счастье материнства», — рассказала Сабрина.

Сейчас семья открыла сбор средств на оплату операции по искусственному оплодотворению суррогатной матери. Они признались, что их решение поддержали все родственники и друзья, и когда ребенок подрастет, они не станут скрывать от него правду.

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