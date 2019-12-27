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Женщина с длинным списком болезней родила в 62 года здорового сына

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В китайском городском округе Сянтань, провинция Хунань, 62-летняя женщина родила здорового сына. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

В пятницу утром, 20 декабря, женщина по фамилии Тань родила мальчика весом 2,95 килограмма с помощью кесарева сечения. Новоиспеченная мать и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Тань решилась на позднюю беременность шесть лет назад, когда умер ее 31-летний сын. Вместе с мужем она обратилась в репродуктивную клинику и после процедуры экстракорпорального оплодотворения забеременела.

Период вынашивания ребенка прошел с осложнениями. В конце октября женщину госпитализировали из-за частых болей в области живота. При обследовании у нее выявили длинный список болезней, в том числе гестационный сахарный диабет, многоводие и проблемы с сердцем.

Местные жители поздравили Тань с пополнением в семье и прозвали ее суперженщиной. Однако некоторые выразили сомнения, сможет ли пожилая мать дать достойное воспитание ребенку.

Ранее сообщалось о 67-летней жительницы Китая Тянь Ин, которая родила зачатую естественным путем дочь. Девочка весом 2,5 килограмма появилась на свет в больнице утром 25 октября.

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