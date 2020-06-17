Бабушка родила собственных внуков-близнецов

Жительница американского штата Иллинойс стала суррогатной матерью для своей страдающей бесплодием дочери и родила двойняшек. Об этом сообщает издание The Mirror.

23-летней воспитательнице в детском саду Микаэла Гамп-Джонсон (Micaеla Gump-Johnson) поставили диагноз «мелкоклеточный рак шейки матки». К этому моменту у американки уже был трехлетний сын, и она пыталась зачать второго ребенка. Врачи сообщили ей, что необходимые для лечения онкологического заболевания процедуры — полная гистерэктомия, химиотерапия и облучение — приведут к бесплодию.

Микаэла решила создать эмбрионы перед проведением лечения, но знала, что не сможет позволить себе оплату услуг суррогатной матери. Тогда ее 42-летняя мать Шейла (Sheila) предложила выносить ее детей.

Медицинские показания позволили женщине стать суррогатной матерью, и Шейле имплантировали эмбрионы. Через десять дней после этого ее тест на беременность показал положительный результат.

Микаэла переживала, что у нее не сформируется эмоциональная связь с ребенком из-за того, что она его не вынашивает. Шейла же с самого начала сказала себе, что это будут не ее дети, и сфокусировалась на том, чтобы они были здоровы. Оказалось, что она ждет двойню — мальчика и девочку.

Дети родились на 36 неделе беременности — за неделю до запланированного кесарева сечения (в среднем беременность длится 38 недель). Сын весил 2,2 килограмма, а дочь — 1,8. Сейчас им уже больше года, и они здоровы. Микаэла рассказала, что с формированием эмоциональной связи не возникло никаких проблем.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, решила помочь страдающей бесплодием дочери родить ребенка и стала суррогатной матерью для собственного внука. Ее дочь и зять ждут рождения ребенка в ноябре.

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