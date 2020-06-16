Бабушка забеременела собственным внуком

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, решила помочь страдающей бесплодием дочери родить ребенка и стала суррогатной матерью для собственного внука. Об этом сообщает издание 7news.

29-летняя Бреанна Локвуд (Breanna Lockwood) и ее муж Аарон (Aaron) четыре года не могли зачать ребенка. Они начали попытки после свадьбы в 2016 году, но через год врачи перенаправили их в клинику по искусственному оплодотворению. Семья потратила 73 тысячи долларов (5,1 миллиона рублей) на экстракорпоральное оплодотворение, и Локвуд дважды успешно забеременела, но оба раза потеряла детей, в том числе двойняшек. Из-за этого у нее развился синдром Ашермана — редкое заболевание, когда внутри матки образуется шрам, который приводит к том, что женщина не может выносить другого ребенка.

51-летняя мать Локвуд Джулия Лавинг (Julie Loving), которая давно мечтала о том, чтобы стать бабушкой, предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сначала Локвуд не принимала это предложение всерьез, но позже согласилась. В США возрастное ограничение — суррогатной матери должно быть до 35 лет. Однако отличное состояние здоровья Лавинг позволило сделать исключение — американка следила за собой и регулярно участвовала в марафонах и триатлонах.

В марте 2020 года Лавинг успешно забеременела собственным внуком. Ее дочь и зять ждут рождения ребенка в ноябре. В ближайшие несколько недель они узнают его пол. Пара живет рядом с Лавинг и помогает ей во всем.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Хартфордшир, которая не могла иметь детей, стала матерью благодаря лучшей подруге. Женщина решилась на такой шаг после того, как пережила пять выкидышей, две внематочные беременности и удаление фаллопиевых труб.

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