Мужчина случайно прислал коллеге интимное фото и оказался в безвыходной ситуации

24-летний мужчина случайно отправил коллеге свое интимное фото, а затем узнал, что она распространила снимок по всему офису. Он решил, что оказался в безвыходной ситуации, на которую никак не может повлиять, и попросил совета у пользователей Reddit.

Герой истории объяснил, что несколько дней назад он общался с коллегой и параллельно с этим вел интимную переписку с возлюбленной. Именно ей и предназначалось эротическое фото, которое рассказчик, перепутав чаты, отправил не своей девушке, а коллеге.

Как только автор поста понял, что совершил ошибку, он попросил у нее прощения и объяснил, что снимок должен был отправиться другому адресату. Девушка проявила понимание, сказала герою истории, что ошибки случаются, и пообещала удалить снимок.

Однако несколько дней спустя другой коллега сообщил рассказчику, что его интимное фото распространилось по офису. По его словам, девушка отправила снимок сразу нескольким людям с работы.

Герой истории потребовал от нее объяснений, однако она категорически отрицала обвинения в пересылке фотографии. «У нас есть кадровая служба, но я боюсь говорить об этом с ними, потому что они могут посчитать отправку снимка харассментом, и тогда я рискую потерять работу», — посетовал парень и попросил пользователей Reddit помочь ему решить, как поступить.

В комментариях к посту многие порекомендовали ему пожаловаться. «Это не харассмент, если это была ошибка, а ты можешь это доказать», — отметил angelsinner420. Убедительным доказательством того, что фотография была отправлена по ошибке, и он, и несколько других пользователей посчитали переписку с девушкой, которая происходила в то же время, что и с коллегой. Некоторые также посоветовали парню обратиться в полицию, если в его стране действуют законы касательно порномести.