Мужчина случайно отправил интимное фото боссу и столкнулся с проблемами

Пользователь Reddit случайно отправил свою интимную фотографию боссу и после этого объявил, что он гей. На следующий день руководитель рассказал о его ориентации всем коллегам, после чего автор столкнулся с проблемами в коллективе. Герой истории поделился рассказом с пользователями ресурса.

Мужчина сообщил, что соскучился по уехавшему на неделю возлюбленному и решил отправить ему интимное фото, на котором он был полностью обнаженным. Рассказчик планировал прислать снимок, когда его партнер будет ехать в автобусе домой.

Спустя час после прибытия бойфренда автор поста решил узнать, почему он никак не отреагировал на интимную фотографию. В итоге оказалось, что мужчина перепутал получателя и случайно отправил сообщение своему боссу. «Мне очень жаль. Это предназначалось моему бойфренду», — написал герой истории своему начальнику.

Узнав, что его подчиненный — гей, руководитель рассказал об этом коллективу. На следующий день мужчину встретили очень холодно, и отношение коллег к нему изменилось. К примеру, одна из них потребовала, чтобы он даже по рабочим вопросам не говорил с ее бойфрендом: по мнению женщины, рассказчик обязательно попытается его соблазнить.

В комментариях к посту многие посчитали поведение коллег гомофобным, а женщины — абсурдным. «Если эта девушка так переживает, что парень соблазнит ее возлюбленного, в их отношениях явно есть более серьезные проблемы», — написал mr_bots. Пользователи также раскритиковали босса, который рассказал всем о фотографии.

При этом некоторые заняли сторону коллег героя истории и отказались считать их гомофобами. По их мнению, холодный прием объяснялся необычностью ситуации, а не ненавистью к геям. «Я бы точно так же отреагировал, если бы это была девушка, которая случайно отправила фотографию гетеросексуальному парню», — отметил Adiroit. Кроме того, они обратили внимание рассказчика на то, что этим снимком он грубо нарушил правила поведения на работе.