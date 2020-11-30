Мужчина с похищенными секс-видео неожиданно для себя стал звездой порно

Житель Нью-Йорка стал звездой порно без своего ведома: злоумышленники похитили его секс-видео и опубликовали на сайтах для взрослых. Узнав об этом, мужчина обратился в суд, пишет New York Post.

По словам американца, несколько лет назад он увлекся «современной формой "безопасного секса"» — под этим он подразумевал совместную мастурбацию с анонимным партнером по видеочату. Мужчина отметил, что во время поисков партнера познакомился с женщиной, которая искала таких же отношений. Они начали общаться в Skype, собеседница прислала ему ссылку на неизвестный сайт. Затем они занялись онлайн-сексом.

После этого «женщина» сообщила, что записала партнера на видео, и пригрозила опубликовать ролик, если он не заплатит ей. Кроме того, житель Нью-Йорка неожиданно понял, что, перейдя по ссылке от анонимной собеседницы, заразил свой компьютер и предоставил хакерам доступ ко всей своей личной информации, в том числе к адресу, сведениям о работе и данным банковского счета.

Американец отказался платить и потратил пять тысяч долларов на удаление всех своих личных данных в интернете, а также усилил свою кибербезопасность. Однако принятые меры не помогли, так как файлы и данные уже были в руках мошенников. Они опубликовали фотографии из соцсетей жертвы на сайтах с гей-порно (хотя мужчина называет себя гетеросексуалом), а также разместили несколько видео с его участием на порносайтах.

Несмотря на то, что встреча с киберпреступниками произошла несколько лет назад, мужчина обнаружил себя на порносайтах в августе 2020 года. Он обратился в суд и пожаловался на то, что его частные видео могли посмотреть миллионы людей, что создало угрозу его профессиональной репутации. Американец намерен отсудить у неизвестных хакеров 11 миллионов долларов.

Ранее в ноябре пользователь Reddit поделился историей о том, как случайно обнаружил своего порнодвойника. По словам мужчины, в разговоре с незнакомцем он пошутил о том, что снимается в фильмах для взрослых. В ответ на это собеседник назвал имя порноактера, погуглив фотографии которого мужчина увидел своего двойника.