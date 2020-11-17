Россиянка лишилась денег в погоне за карьерой в порно и замужеством

Житель Анжеро-Судженска похитил у россиянки около миллиона рублей, обещая карьеру в порно и замужество. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Кемеровской области.

В мае 2019 года 24-летняя россиянка увидела в соцсети объявление о поиске девушек для съемок фильмов категории «18+» и откликнулась. Разместивший вакансию обвиняемый стал под разными предлогами убеждать девушку перевести на его счет деньги. Например, он потребовал выплатить «штраф» за пропущенный звонок, из-за которого якобы сорвался ее вылет на кастинг в Кемерово.

Чтобы усыпить бдительность жертвы, 32-летний мужчина обещал россиянке, что через полгода она построит карьеру и он на ней женится. Девушка перевела аферисту 995 тысяч рублей. Деньги она занимала в микрофинансовых организациях и у знакомого, говоря, что оплачивает лечение матери.

Осознав, что новый знакомый — мошенник, девушка пошла в полицию. Мужчину задержали. Свою вину он признал и выплатил потерпевшей 10 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Следователи установили, что он также причастен к квартирной краже. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») направлено в суд.