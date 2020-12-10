Женщина решила подзаработать с помощью эротических снимков и была уволена

Сотрудницу финансовой компании уволили за публикацию контента для взрослых. Об этом на Reddit рассказала ее коллега.

Женщина создала аккаунт на ресурсе OnlyFans, где пользователи платят моделям за эротические фотографии. Героиня рассказа начала обсуждать свой заработок на основной работе, однако встретила осуждение со стороны сослуживицы. В свою очередь свежеиспеченная модель OnlyFans заметила, что такая деятельность пошла бы всем на пользу, если бы люди не держались так за моральные устои: «Когда ваши дети спросят вас, почему они всю жизнь были бедными, вы можете сказать им, что это потому, что у вас было слишком много достоинства, чтобы лучше их обеспечить».

Разговор подслушал руководитель. Он проверил аккаунт подчиненной на OnlyFans и выяснил, что сотрудница указала в профиле место работы. Начальник посчитал, что подработка сотрудницы негативно отражается на репутации компании, и женщина была уволена.

Бывшая коллега уволенной сотрудницы попросила на Reddit оценить ситуацию. Большинство пользователей сошлись во мнении, что увольнение было несправедливым. «Люди не должны придерживаться профессиональных стандартов в нерабочее время. Мы не созданы для того, чтобы быть профессионалами 24 на 7. То, что я публикую в социальных сетях, не влияет на то, насколько хорошо я выполняю свою работу», — возмутилась пользовательница с ником Bouxie.

По словам другого юзера, личная жизнь работника не принадлежит работодателю. «Если вы работаете с почасовой оплатой более низкого уровня, то ваша личная жизнь не принадлежит вашим компаниям. Если они хотят высказать мнение о вашем поведении, они должны платить вам за 24 часа в сутки 365 дней в году», — пришел к выводу комментатор.

Впрочем, пользователи отметили, что женщина была неосторожна, когда начала распространяться о своей подработке среди коллег. Кроме того, указывать место работы на сайте с эротическим контентом, было лишним, заключили на Reddit.