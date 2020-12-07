Проявлявшие старую пленку люди рассказали о потрясших их фотографиях

Пользователь Reddit под ником lil_datum поинтересовался у людей, которые работали в фотолабораториях, что из увиденного на проявленных снимках их потрясло.

По словам Raven3182, он подрабатывал в фотолаборатории, когда был школьником. Периодически клиенты приносили интимные снимки. Однако самыми странными для него были моменты, когда люди отдавали пленку с одним или двумя отснятыми кадрами. К тому же некоторые не умели перематывать ее, поэтому изображения накладывались друг на друга.

Юзер 0kokuryu0 рассказал, что ему часто приходилось видеть обнаженные снимки коллег из супермаркета. Однажды он проявлял пленку, на которой была запечатлена 70-летняя женщина в нижнем белье. «Каждые несколько фотографий она снимала один предмет одежды. На последнем снимке женщина была полностью обнажена», — вспомнил автор.

Комментатор meowcee однажды оцифровывал видеозапись, где родители приставляли к головам друг друга пистолеты, а затем они направляли оружие на лицо их ребенка. Другой юзер под ником superna_mn сказал, что тяжелее всего всего ему было видеть на снимке семью с мертворожденным младенцем.

«Я работал на двух работах. Мой босс в магазине, где я работал, отдавал свои обнаженные фотографии для проявления на другой точке, где я тоже работал. Но он об этом не знал», — вспомнил aredhon.

Бывший сотрудник фотолаборатории goblinsholiday видел фотографии гей-пары, которая решила сфотографироваться голой в лесу посреди зимы. Он отметил, что мужчины выбрали не лучшее время для фотосессии, потому что их гениталии съежились от холода.

Одна из самых необычных историй произошла с комментатором DavidW82. Однажды ему принесли серию снимков, автор которых фиксировал рост ногтей на пальцах ног каждый день в течение месяца.