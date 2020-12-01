Девушка узнала скрываемую родителями тайну и отказалась их прощать

Пользовательница Reddit узнала, что родители в течение нескольких лет скрывали от нее продажу бабушкиного украшения, которое обещали отдать дочери. Девушку очень расстроил их обман, и она заявила, что теперь не может простить мать и отца.

В детстве рассказчица любила бывать в гостях у бабушки. Вместе они часто рассматривали драгоценности из шкатулки. Больше всего автору поста нравился золотой браслет с красными камнями. «Я верила, что моя бабушка — волшебная королева и что браслет совершенно точно имеет особую силу», — поделилась она.

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Когда героине было восемь лет, ее бабушка умерла. Родители девушки продали украшения, но рассказчица убедила их отдать ей браслет. Мать и отец посчитали его недорогой бижутерией и согласились.

Спустя пару лет они рассматривали старые семейные снимки и увидели на фотографии молодой бабушки «волшебный браслет». Выяснилось, что украшение стоило очень дорого. Родители посчитали небезопасным давать такую вещь ребенку и забрали браслет. Мать и отец рассказчицы пообещали отдать его, когда ей исполнится 18, а затем отодвинули срок до 21 года.

Несколько дней назад девушка отметила 21-летие и захотела получить свой браслет. Однако оказалось, что родители продали его почти сразу же после того, как узнали его реальную стоимость. На эти деньги они съездили в Диснейленд. Автор поста уточнила, что ее мать — фанатка мультфильмов Disney, поэтому поездка доставила ей куда больше удовольствие, чем дочери. Девушка добавила, что младшего брата, которому тогда было три года, в путешествие не взяли.

Героиня истории призналась, что не готова простить родителей. «Браслет был единственным воспоминанием, связанным с бабушкой. Теперь его нет», — посетовала она. В комментариях на Reddit многие поддержали девушку. «Не говори, что никогда не простишь их, но ты имеешь полное право быть расстроенной. Переживай утрату столько времени, сколько тебе нужно», — отметил annedroiid.

Пользователи также согласились с тем, что родители совершили ужасный поступок и что она не обязана прощать их: «Как говорит мой терапевт, прими ситуацию и двигайся дальше», — добавил tangled_ivy. В то же время некоторые юзеры встали на сторону родителей и обратили внимание рассказчицы на то, что они потратили полученные от продажи браслета деньги на развлечение для дочери.