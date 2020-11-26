Поцелованный несовершеннолетней племянницей мужчина оказался в тупике

24-летний мужчина поделился на Reddit историей о том, как его поцеловала несовершеннолетняя кузина, думая, что он спит. Рассказчик признался, что не понимает, как ему поступить в сложившейся ситуации, и попросил совета у других пользователей.

По словам автора публикации, они с родственницей всегда были очень близки, он считал двоюродную сестру родной. В последнее время она немного отдалилась и стала более застенчивой. Герой истории списал это поведение на начало пубертата и счел его преддверием фазы «Я ненавижу свою семью».

Однако во время их семейного путешествия произошло событие, поставившее парня в тупик. Когда девочка зашла в семь утра в его комнату, он притворился спящим, так как не хотел рано вставать. Подергав его ногу, она убедилась, что кузен спит, поцеловала его в губы и ушла.

«Нет нужды говорить, что я просто в шоке», — написал автор. Он признался, что не знает, как ему следует поступить. С одной стороны, герой истории не хочет говорить о случившемся ни своим, ни ее родителям, чтобы не нанести ребенку травму и не испортить всем праздник. С другой стороны, он опасается, что ситуация может усугубиться, если он промолчит.

В комментариях пользователи не смогли договориться о том, как стоит поступить мужчине. Одни посоветовали рассказать родителям девочки о случившемся. Сторонники такой точки зрения добавили, что это поможет девочке установить свои границы и избежать многих проблем в будущем.

Другие написали, что рассказчику не стоит придавать тайну огласке, потому что таким образом он унизит кузину, создаст самое постыдное для нее воспоминание и станет в ее глазах предателем. «Я бы вообще ничего не говорил. Ни ей, ни родителям», — признался Gozba и порекомендовал притвориться, что поцелуя никогда не было.