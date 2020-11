Профессор разыграл студентов «ответами на все вопросы» к выпускным экзаменам

Профессор университета подшутил над студентами, готовившимися к выпускным экзаменам. Он прислал им файл, в котором якобы находились ответы на все вопросы. Однако позже оказалось, что это был розыгрыш, пишет The Mirror.

Преподаватель отправил своим ученикам большую папку с презентациями для подготовки к тестам. Внутри лежал файл под названием «экзаменационные ответы НЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ» — учитель хотел произвести впечатление того, что вложил этот документ по ошибке.

Один из студентов, позднее рассказавших о розыгрыше, решил просмотреть ответы и открыл файл. Вместо полезных материалов он увидел, что на компьютере открылся сайт YouTube и включился клип певца Рика Эстли (Rick Astley) на песню Never Gonna Give You Up. Таким образом, пользователь стал жертвой рикролла — розыгрыша-мема, который предполагает замену ответа по существу записью этого известного трека.

В сети оценили чувство юмора преподавателя. Некоторые комментаторы признались, что хотели бы устроиться работать учителем, только чтобы проводить подобные розыгрыши над учениками.

Ранее пользователь Twitter купил в комиссионном магазине кассету с надписью «Сюрприз». Он приобрел ее, чтобы узнать, что записано на пленке. Позже он выяснил, что тоже стал жертвой рикролла.