Под Москвой у младенца нашли в бронхе стик от системы нагревания табака

В Подмосковье у ребенка нашли в правом бронхе стик от системы нагревания табака

В Подмосковье медики нашли у годовалого ребенка в правом бронхе стик от системы нагревания табака. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Младенца привезли в больницу с высокой температурой, он хрипел и задыхался. Врачи заметили инородное тело в правом бронхе. После этого родители поведали, что, оказывается, мальчик случайно вдохнул стик от системы нагревания табака. Взрослые не стали из-за этого предпринимать каких-либо действий.

Медики из областного центра охраны материнства и детства смогли удалить стик через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов. Развитие дыхательной недостаточности удалось предотвратить. Они предупредили, что у ребенка может развиться пневмония, так как малыш сутки проходил с опасным предметом в легких.

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