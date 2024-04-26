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10:36, 26 апреля 2024Россия

Под Москвой у младенца нашли в бронхе стик от системы нагревания табака

В Подмосковье у ребенка нашли в правом бронхе стик от системы нагревания табака

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Подмосковье медики нашли у годовалого ребенка в правом бронхе стик от системы нагревания табака. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Младенца привезли в больницу с высокой температурой, он хрипел и задыхался. Врачи заметили инородное тело в правом бронхе. После этого родители поведали, что, оказывается, мальчик случайно вдохнул стик от системы нагревания табака. Взрослые не стали из-за этого предпринимать каких-либо действий.

Медики из областного центра охраны материнства и детства смогли удалить стик через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов. Развитие дыхательной недостаточности удалось предотвратить. Они предупредили, что у ребенка может развиться пневмония, так как малыш сутки проходил с опасным предметом в легких.

Ранее сообщалось, что в Учалах в Башкирии пятиклассница поссорилась с родителями из-за вейпа и исчезла.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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