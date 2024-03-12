Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 12 марта 2024Россия

Российская пятиклассница поссорилась с родителями из-за вейпа и исчезла

В Учалах пятиклассница поссорилась с родителями из-за вейпа и исчезла

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Учалах в Башкирии пятиклассница поссорилась с родителями из-за вейпа и исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, 12-летняя россиянка повздорила с матерью из-за вредной привычки. Женщина рассказала, что ребенок курил электронные сигареты на протяжении года.

После конфликта девочка сбежала, родители сразу же обзвонили родственников и друзей — ее нигде нет. К поискам школьницы подключились полицейские и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую. Девочка проживает с матерью и братом, раньше из дома не сбегала. В ее поисках участвуют полицейские и волонтеры.

До этого в Ивангороде Ленинградской области 16-летнего подростка нашли вмерзшим в лед в четырех километрах от берега на Нарвском водохранилище.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом

      Пленный украинец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце

      Переехавшая в европейскую страну россиянка назвала удивившую ее черту местных

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Назван простой способ избавиться от пыли на мебели надолго

      Выигравшему пять миллионов долларов банкиру не разрешили оставить деньги себе

      Стало известно о раненых в бою с украинскими диверсантами в Курской области

      Порнозвезда пожаловалась на карьеру в индустрии контента для взрослых

      Власти объяснили столбы дыма в разных частях Белгорода

      Полицейские задержали россиянина с крупной партией мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше