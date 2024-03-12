Российская пятиклассница поссорилась с родителями из-за вейпа и исчезла

В Учалах пятиклассница поссорилась с родителями из-за вейпа и исчезла

В Учалах в Башкирии пятиклассница поссорилась с родителями из-за вейпа и исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, 12-летняя россиянка повздорила с матерью из-за вредной привычки. Женщина рассказала, что ребенок курил электронные сигареты на протяжении года.

После конфликта девочка сбежала, родители сразу же обзвонили родственников и друзей — ее нигде нет. К поискам школьницы подключились полицейские и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую. Девочка проживает с матерью и братом, раньше из дома не сбегала. В ее поисках участвуют полицейские и волонтеры.

До этого в Ивангороде Ленинградской области 16-летнего подростка нашли вмерзшим в лед в четырех километрах от берега на Нарвском водохранилище.