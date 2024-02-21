В России 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую

В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую

В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, девочка ушла из дома вечером 19 февраля. Перед этим она посетила салон красоты, где сделала новую прическу. Два часа спустя подростка в черной медицинской маске и с рюкзаком заметили в районе станции метро «Площадь имени Ленина». После этого ее никто не видел.

Как пишет канал, школьница проживает с матерью и братом и раньше из дома не сбегала. Сейчас ее поиском занимаются полицейские и волонтеры. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ивангороде Ленинградской области 16-летнего подростка нашли вмерзшим в лед в четырех километрах от берега на Нарвском водохранилище. Как стало известно, мальчик ушел из дома 16 декабря и не вернулся.