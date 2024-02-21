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12:43, 21 февраля 2024Россия

В России 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую

В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую

Фото: Unsplash

В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, девочка ушла из дома вечером 19 февраля. Перед этим она посетила салон красоты, где сделала новую прическу. Два часа спустя подростка в черной медицинской маске и с рюкзаком заметили в районе станции метро «Площадь имени Ленина». После этого ее никто не видел.

Как пишет канал, школьница проживает с матерью и братом и раньше из дома не сбегала. Сейчас ее поиском занимаются полицейские и волонтеры. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ивангороде Ленинградской области 16-летнего подростка нашли вмерзшим в лед в четырех километрах от берега на Нарвском водохранилище. Как стало известно, мальчик ушел из дома 16 декабря и не вернулся.

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      Константин Лысяков
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