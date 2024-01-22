Российского подростка нашли вмерзшим в лед спустя месяц после пропажи

В Ленобласти подростка нашли вмерзшим в лед через месяц после пропажи

В Ивангороде Ленинградской области 16-летнего подростка нашли вмерзшим в лед спустя более чем через месяц после его пропажи. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, подросток ушел из дома 16 декабря и не вернулся. Его нашли вмерзшим в лед без признаков жизни в воскресенье, 21 января, в четырех километрах от берега на Нарвском водохранилище.

«Молодой человек нигде не учится и не работает. Раньше уже уходил из дома, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних», — сообщил собеседник телеканала.

Ранее в Воронеже — почти в тысяче километрах от дома — нашли живой школьницу, которая пропала в Краснодаре. 17-летняя девушка находилась в Воронеже у знакомого и ушла из дома по своей инициативе. Согласно данным карт, расстояние от Краснодара до Воронежа составляет 837 километров.