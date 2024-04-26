Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 26 апреля 2024Наука и техника

Обнаружена гибель галактик из-за черных дыр

Nature: обнаружено затухание галактик из-за ветра черных дыр

Фото: ESA / Globallookpress.com

Международная группа астрономов обнаружила, что массивные галактики могут гибнуть из-за черных дыр, которые взрывным образом удаляют большое количество газа, прекращая звездообразование. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Оказалось, что 90 процентов галактического ветра, порождаемого сверхмассивными черными дырами, состоит из нейтрального газа и был практически невидим в предыдущих исследованиях. До сих пор можно было наблюдать только ионизированный газ, который является теплым, в то время как JWST смог разглядеть холодный газ.

Астрономы обнаружили мощное истечение, вызванное черной дырой, в галактике с очень низким уровнем звездообразования на расстоянии более 10 миллиардов лет от Земли. Из-за него газ удаляется быстрее, чем из него образуются новые звезды, что, вероятно, очень существенно скажется на дальнейшей судьбе галактики. Когда звездообразование прекращается, в галактике перестают образовываться звезды, и она становится потухшей.

Затухание является фундаментальным процессом в жизненном цикле галактик. Однако астрономы до сих пор не знают всех деталей процесса, который заставляет галактики перестать образовывать звезды.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат

      Собиравшийся поджечь военкомат в российском городе мужчина отправлен в тюрьму

      В Европе оценили влияние военной помощи США на успех Украины

      Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

      Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию оценила пропуск Игр в Париже

      В США указали на тотальную слежку России за поставками для Украины

      Российские компании стали охотнее брать на работу инвалидов

      В МВД рассказали о нацеленной на ветеранов мошеннической схеме ко Дню Победы

      В России предсказали серию перепродаж активов ушедших компаний

      Подполье сообщило об ударе по месту запуска БПЛА в Херсоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше