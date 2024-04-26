Обнаружена гибель галактик из-за черных дыр

Nature: обнаружено затухание галактик из-за ветра черных дыр

Международная группа астрономов обнаружила, что массивные галактики могут гибнуть из-за черных дыр, которые взрывным образом удаляют большое количество газа, прекращая звездообразование. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Оказалось, что 90 процентов галактического ветра, порождаемого сверхмассивными черными дырами, состоит из нейтрального газа и был практически невидим в предыдущих исследованиях. До сих пор можно было наблюдать только ионизированный газ, который является теплым, в то время как JWST смог разглядеть холодный газ.

Астрономы обнаружили мощное истечение, вызванное черной дырой, в галактике с очень низким уровнем звездообразования на расстоянии более 10 миллиардов лет от Земли. Из-за него газ удаляется быстрее, чем из него образуются новые звезды, что, вероятно, очень существенно скажется на дальнейшей судьбе галактики. Когда звездообразование прекращается, в галактике перестают образовываться звезды, и она становится потухшей.

Затухание является фундаментальным процессом в жизненном цикле галактик. Однако астрономы до сих пор не знают всех деталей процесса, который заставляет галактики перестать образовывать звезды.